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18.09.2024, 07:15

Почему важно вовремя оформлять пенсию в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 545

Пенсию в Казахстане нужно оформлять вовремя, иначе за пропущенный период после достижения пенсионного возраста она не выплачивается. Кому могут автоматически назначить выплаты, читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) напомнили казахстанцам, что пенсию по возрасту могут получать лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 61 года в 2024 году.

За ее назначением получателям нужно обращаться в центр обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства. По одному заявлению можно оформить не только пенсию из государственного бюджета, но и выплаты по установленному графику из ЕНПФ при наличии накоплений, сформированных из обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Документы в ЦОН вместе с заявлением можно подать за 10 дней до достижения получателем пенсионного возраста. В ЕНПФ настоятельно рекомендуют соблюдать этот срок, так как это особенно важно при оформлении государственной пенсии, для назначения которой требуется проверка трудового стажа по представленным документам.

Кроме того отметим, что пенсия назначается со дня обращения, то есть с даты регистрации заявления или наступления пенсионного возраста, если документы были поданы раньше. Таким образом, если обратиться за назначением пенсии позже положенного срока, то за пропущенный период выплаты не назначаются.

Для того, чтобы как можно больше пенсионеров вовремя оформили выплаты, потенциальным получателям, чьи номера телефонов зарегистрированы в базе мобильных граждан, за 2 месяца до достижения пенсионного возраста с номера 1414 направляется SMS-уведомление о необходимости своевременного обращения за назначением пенсии со ссылкой на перечень документов.

Между тем некоторые пенсионеры, которые уже получают государственную пенсию, так и не оформили выплаты из ЕНПФ, имея пенсионные накопления. Это связано с тем, что до 2018 года за ними нужно было обращаться отдельно в ЦОН и ЕНПФ.

В связи с этим ЕНПФ совместно с Государственной корпорацией проводит ежегодную сверку, чтобы выявить таких граждан. Им с номера 1414 рассылаются SMS-уведомления о праве на пенсионные выплаты за счет накоплений. В случае положительного ответа на сообщение они автоматически назначаются и выплачиваются вместе с государственной пенсией.

При этом, в отличие от пенсии за счет государственного бюджета, выплаты из ЕНПФ осуществляются не пожизненно, а до исчерпания пенсионных накоплений.

Напомним, что в Едином накопительном пенсионном фонде до достижения пенсионного возраста можно оформить выплаты в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно, а также за счет добровольных пенсионных взносов. В том числе это можно сделать онлайн в личном кабинете на сайте фонда.

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