18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.96
533.03
5.22
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.09.2024, 08:46

Казахстанского футболиста осудили в Семее: в уголовном деле 32 эпизода

Новости Казахстана 0 599

Суд №2 города Семея вынес приговор бывшему профессиональному футболисту Азату Ерсалимову. В разные годы он успешно выступал в качестве защитника и полузащитника за футбольные клубы Семея, Павлодара, Астаны, Уральска, Кокшетау и других городов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Суд признал Ерсалимова виновным в мошенничестве, совершенном неоднократно, в крупном размере, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В его деле 32 эпизода, общий ущерб по которым превышает 60 миллионов тенге.

Приговор 37-летнему жителю Семея был вынесен еще этим летом и недавно появился в судебном кабинете. Как следует из материалов суда, с весны 2022 по осень 2023 года Ерсалимов занимал деньги у своих друзей, знакомых, соседей и родственников. Предлоги были разными: от финансовых проблем и открытия бизнеса до смерти бабушки и неприятностей с полицией у близких родственников. Чтобы занять Ерсалимову, люди брали кредиты, иногда - несколько раз и в разных банках. Наименьшая сумма составила 250 000 тенге, максимальная - 11 695 000 тенге.

К примеру, в октябре 2022 года Ерсалимов предложил своей знакомой приобрести у него квартиру, хотя при этом жилье ему не принадлежало. Получив согласие, экс-футболист взял с нее 6,5 миллиона тенге якобы для того, чтобы снять жилье с залога. Никакой квартиры она так и не увидела. Спустя пять месяцев к подсудимому приехал, по всей видимости, супруг потерпевшей (в приговоре у них одинаковые фамилии - прим.), который потребовал переоформить жилье либо вернуть деньги. Между мужчинами произошел словесный конфликт, закончившийся дракой. В результате потасовки со спортсменом, хоть и бывшим, несостоявшийся покупатель квартиры получил перелом ребра, сотрясение мозга и еще несколько травм, причинивших вред здоровью средней тяжести. Так в деле Ерсалимова появился единственный эпизод, не связанный с мошенничеством.

28 декабря 2022 года экс-футболист уговорил своего знакомого взять кредит на сумму 5 миллионов тенге и отдать ему деньги. Буквально на следующий день, 29 декабря, Ерсалимов таким же способом занял у другого знакомого еще 1 миллион.

В апреле 2023 года житель Семея занял у знакомого 6 миллионов тенге. Поняв, что тот является платежеспособным, подсудимый обратился к нему спустя несколько дней, одолжив еще 5 695 000 тенге.

В мае семейчанин повстречал знакомого футболиста, которому сообщил о возможности восстановить его в качестве игрока футбольной команды "Елимай". Однако для этого необходимо было заплатить 2,5 миллиона тенге в качестве вознаграждения. Тот поверил и передал Ерсалимову указанную сумму двумя частями.

27, 29 и 30 июля бывший полузащитник занял у разных знакомых 4,5 миллиона тенге, которые они, поддавшись на уговоры, взяли для него в кредит. В августе того же года Ерсалимов выпросил у пяти своих знакомых и одного родственника еще 4 790 000 тенге.

Последние преступные эпизоды были совершены в октябре 2023 года. В период с 20-го по 28 октября экс-футболист одолжил еще 4 290 000 тенге. А уже 6 ноября его отправили под стражу.

На суде Ерсалимов признал вину по предъявленным обвинениям в полном объеме. Также он полностью признал почти все иски потерпевших. Суд принял это во внимание в качестве смягчающих вину обстоятельств наряду с наличием у подсудимого малолетних детей и раскаянием. При этом отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств установлено не было.

В итоге экс-футболист был признан виновным и приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. В настоящее время Ерсалимов отбывает наказание в учреждении средней безопасности.

У читателей наверняка возник вопрос: зачем бывшему спортсмену регулярно требовались значительные суммы? Ответ прост: он был лудоманом. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в управлении полиции области Абай, где расследовали это дело.

"Сотрудники управления криминальной полиции и специального подразделения CyberPol задержали подозреваемого в Семее. Во время допроса он сообщил, что полученные деньги использовал для ставок в букмекерской конторе", - проинформировали в пресс-службе управления.

Остается только посочувствовать людям, которые взяли кредиты и сегодня выплачивают основной долг вместе с процентами. Мы уже рассказывали, что брать кредиты по просьбе друзей или родственников крайне нежелательно: вы рискуете испортить с ними отношения и остаться при этом с долгами.

"Логика проста: если человек не может сам на себя оформить кредит, значит, он уже испортил свою кредитную историю. Ну а испортить вашу ему вообще не составит труда. Знаю нескольких людей, которые до сих выплачивают кредит, который они брали не для себя. А платить-то надо: спрашивать будут с вас", - прокомментировал кредитный брокер Дмитрий Колесников.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?