Казахстанского футболиста осудили в Семее: в уголовном деле 32 эпизода

Суд №2 города Семея вынес приговор бывшему профессиональному футболисту Азату Ерсалимову. В разные годы он успешно выступал в качестве защитника и полузащитника за футбольные клубы Семея, Павлодара, Астаны, Уральска, Кокшетау и других городов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Суд признал Ерсалимова виновным в мошенничестве, совершенном неоднократно, в крупном размере, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В его деле 32 эпизода, общий ущерб по которым превышает 60 миллионов тенге.

Приговор 37-летнему жителю Семея был вынесен еще этим летом и недавно появился в судебном кабинете. Как следует из материалов суда, с весны 2022 по осень 2023 года Ерсалимов занимал деньги у своих друзей, знакомых, соседей и родственников. Предлоги были разными: от финансовых проблем и открытия бизнеса до смерти бабушки и неприятностей с полицией у близких родственников. Чтобы занять Ерсалимову, люди брали кредиты, иногда - несколько раз и в разных банках. Наименьшая сумма составила 250 000 тенге, максимальная - 11 695 000 тенге.

К примеру, в октябре 2022 года Ерсалимов предложил своей знакомой приобрести у него квартиру, хотя при этом жилье ему не принадлежало. Получив согласие, экс-футболист взял с нее 6,5 миллиона тенге якобы для того, чтобы снять жилье с залога. Никакой квартиры она так и не увидела. Спустя пять месяцев к подсудимому приехал, по всей видимости, супруг потерпевшей (в приговоре у них одинаковые фамилии - прим.), который потребовал переоформить жилье либо вернуть деньги. Между мужчинами произошел словесный конфликт, закончившийся дракой. В результате потасовки со спортсменом, хоть и бывшим, несостоявшийся покупатель квартиры получил перелом ребра, сотрясение мозга и еще несколько травм, причинивших вред здоровью средней тяжести. Так в деле Ерсалимова появился единственный эпизод, не связанный с мошенничеством.

28 декабря 2022 года экс-футболист уговорил своего знакомого взять кредит на сумму 5 миллионов тенге и отдать ему деньги. Буквально на следующий день, 29 декабря, Ерсалимов таким же способом занял у другого знакомого еще 1 миллион.

В апреле 2023 года житель Семея занял у знакомого 6 миллионов тенге. Поняв, что тот является платежеспособным, подсудимый обратился к нему спустя несколько дней, одолжив еще 5 695 000 тенге.

В мае семейчанин повстречал знакомого футболиста, которому сообщил о возможности восстановить его в качестве игрока футбольной команды "Елимай". Однако для этого необходимо было заплатить 2,5 миллиона тенге в качестве вознаграждения. Тот поверил и передал Ерсалимову указанную сумму двумя частями.

27, 29 и 30 июля бывший полузащитник занял у разных знакомых 4,5 миллиона тенге, которые они, поддавшись на уговоры, взяли для него в кредит. В августе того же года Ерсалимов выпросил у пяти своих знакомых и одного родственника еще 4 790 000 тенге.

Последние преступные эпизоды были совершены в октябре 2023 года. В период с 20-го по 28 октября экс-футболист одолжил еще 4 290 000 тенге. А уже 6 ноября его отправили под стражу.

На суде Ерсалимов признал вину по предъявленным обвинениям в полном объеме. Также он полностью признал почти все иски потерпевших. Суд принял это во внимание в качестве смягчающих вину обстоятельств наряду с наличием у подсудимого малолетних детей и раскаянием. При этом отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств установлено не было.

В итоге экс-футболист был признан виновным и приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. В настоящее время Ерсалимов отбывает наказание в учреждении средней безопасности.

У читателей наверняка возник вопрос: зачем бывшему спортсмену регулярно требовались значительные суммы? Ответ прост: он был лудоманом. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в управлении полиции области Абай, где расследовали это дело.

"Сотрудники управления криминальной полиции и специального подразделения CyberPol задержали подозреваемого в Семее. Во время допроса он сообщил, что полученные деньги использовал для ставок в букмекерской конторе", - проинформировали в пресс-службе управления.

Остается только посочувствовать людям, которые взяли кредиты и сегодня выплачивают основной долг вместе с процентами. Мы уже рассказывали, что брать кредиты по просьбе друзей или родственников крайне нежелательно: вы рискуете испортить с ними отношения и остаться при этом с долгами.