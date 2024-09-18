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18.09.2024, 10:03

Платить процент от штрафа свидетелям нарушений хотят в Казахстане

Новости Казахстана 0 327

МВД РК планирует вознаграждать граждан за видео с чужими административными правонарушениями процентом от наложенного штрафа или другими льготами. За чей счет будут выплаты, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images
Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images
Министерство внутренних дел РК разработало и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект закона "О профилактике правонарушений". В рамках него планируется дать возможность гражданам становиться "общественными помощниками" и участвовать в охране порядка.

Стоит отметить, что в проекте также предусмотрено поощрение социально ответственных граждан за предупреждение, пресечение или видеофиксацию правонарушения.

"Граждане, направившие видеозапись факта административного правонарушения в уполномоченные органы, поощряются денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа или получают льготы по решениям местных исполнительных органов (бесплатный проезд на общественном транспорте, право на бесплатную парковку или другие льготы)", – отмечается в законопроекте.

Принимать решение о размере вознаграждения будет специальная комиссия. Выплаты будут осуществляться конфиденциально из средств государственного бюджета. В случае, если одно и то же нарушение будет зафиксировано несколькими лицами, вознаграждение будет назначено тому, кто сделал это первым.

Проще говоря, если житель Казахстана станет свидетелем, например, нарушения правил дорожного движения, он может получить вознаграждение, если зафиксирует нарушение на видео и передаст запись в правоохранительные органы.

Сейчас проект закона находится на стадии обсуждения, которое продлится до 10 октября текущего года.

Напомним, ранее мы рассказывали о проекте "Salyq кешбэк", в рамках которого государство планирует платить гражданам за сканирование чеков, тем самым улучшая ситуацию с защитой прав потребителей в стране.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
У нас страна не Казахстан, а Штрафстан. К чему мы идём, они развивают институт стукачества. Сами гос органы справиться не могут, так они пытаются привлечь население, в таком случае если не справляются с должностными обязанностями, то просьба освободить место.
18.09.2024, 05:52
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