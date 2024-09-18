Когда планируют закрыть дефицит газа в Казахстане

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов в мажилисе рассказал, когда будет решена проблема дефицита газа в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: t.me/gazprom

По словам вице-министра, министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита к 2030 году.

"Мы планируем запустить производство сжиженного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Там будут следующие объемы: на Кашагане – 800 тыс. тонн в год, на Карачаганаке – порядка 600-700 тыс. тонн. Я думаю, дефицит мы закроем к 2030 году", – отметил Жамауов.

Напомним, в конце августа сообщалось, что сразу в двух регионах столкнулись с дефицитом автогаза – водители жаловались, что на заправках либо нет топлива, либо его продают только по талонам. Позже аналитики объяснили, почему так произошло.

Позже стало известно, что в не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

К слову, ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источники в торговых кругах сообщили, что Казахстан просит перенести октябрьский ремонт на месторождении Кашаган на 2025 год. В частности, утверждалось, что Минэнерго РК направило письмо акционерам консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), управляющего Кашаганом, в котором сослалось на опасения по поводу нехватки природного газа в качестве причины переноса ремонта.

Однако в Минэнерго эту информацию опровергли, заявив, что ремонт будет проведен в запланированные сроки.

При этом ранее аналитики заявляли, что в ближайшие пять лет в действительно может возникнуть дефицит газа.