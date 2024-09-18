Коровы на заднем сидении авто удивили жителей Семея. ВИДЕО

Житель области Абай перевозил в легковом автомобиле двух живых коров в Семее, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Видео, на котором запечатлено, как водитель "Жигули" везет животных в салоне авто, ранее появилось в соцсетях. На кадрах можно заметить, как две коровы, "уютно" расположились на заднем сиденье.

Полиция установила личность водителя.

"35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21060 привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Согласно данной статье, предусмотрен штраф в размере 5 МРП", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2023 года в Восточно-Казахстанской области полицейские остановили для проверки автомобиль 44-летнего местного жителя. При осмотре машины они обнаружили на заднем сидении живую лошадь, которую мужчина перевозил без соответствующих документов, а также нарушая правила перевозки.