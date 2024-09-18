Штраф или жизнь? Почему казахстанцы продолжают ловить такси на проезжей части

Проблема с пешеходами, которые нарушают ПДД, пытаясь остановить такси или попутный транспорт в неположенных местах, существует давно. Какие последствия им стоит ожидать со стороны закона, рассказывает Tengri Auto .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

Данное противозаконное действие создает угрозу не только собственной безопасности пешеходов, но и ставит под удар водителей, вынужденных маневрировать, чтобы избежать наезда на человека, находящегося на проезжей части. Тем не менее многие казахстанцы продолжают игнорировать правила, выходя на проезжую часть в надежде быстро поймать такси.

Нарушения пешеходов

"Согласно приказу МВД № 534, пешеходы обязаны ожидать транспорт на специально оборудованных посадочных площадках или на тротуаре. Выход на проезжую часть является прямым нарушением ПДД, за которое предусмотрены административные штрафы по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в ДВД Алматы.

Исходя из данной статьи, пешехода, нарушившего ПДД, ждет штраф в размере 2 МРП, а повторное нарушение влечет штраф в размере 10 МРП. Так что, выходя на проезжую часть, будьте готовы за это заплатить.

Нарушения водителей

С другой стороны, есть водители, которые с целью заработка останавливаются и ведут торги с голосующими, создавая этим помеху для других участников движения. Они тоже должны быть готовы нести ответственность.

"За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств водитель привлекается к административной ответственности по статье 597 КоАП. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере 10 МРП", - объяснили в ДВД Алматы.

Ответственность водителей в случае наезда

Эта ситуация вызывает большую проблему для остальных водителей, так как в случае, если вы собьете голосующего в неположенном месте, закон будет на стороне пострадавшего.

"В большинстве случаев при наезде на пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте, ответственность ложится на водителя. Несмотря на соблюдение скоростного режима и других правил, водитель обязан предотвратить аварию. Если пешеход пострадал или погиб, водитель может понести уголовную ответственность по статье 345 или 346 УК РК. Однако пешеход, нарушивший ПДД, также может быть привлечен к административной ответственности", - дали ответ в ДВД Алматы.

Чтобы решить проблему пешеходов, которые ловят такси на проезжей части, требуется более активное внедрение мер, направленных на повышение культуры дорожного поведения. Это может включать создание большего количества оборудованных остановочных площадок и усиление контроля со стороны правоохранительных органов.