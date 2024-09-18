Сколько получают энергетики в Казахстане

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Во время брифинга СЦК Есимханов заявил о дефиците кадров в сфере энергетики ввиду низкой заработной платы на предприятиях.

"В свете роста тарифов в последний год активно обсуждается вопрос кадровой политики в энергетике. Мы должны акцентировать внимание на существующем дефиците кадров, который в первую очередь вызван низкой заработной платой. (...) За последние два года среднюю заработную плату подняли до уровня свыше 400 тысяч тенге, и кадры начали возвращаться из других отраслей. Потому что многие уходили в смежные отрасли, промышленные, где энергетикам платили намного больше. Поэтому сейчас средняя заработная плата на станциях свыше 400 тысяч", - заявил Есимханов.

По словам вице-министра, в связи с низкой заработной платой также снизилось число абитуриентов, поступающих на энергетические специальности.