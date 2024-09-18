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18.09.2024, 12:26

Сколько получают энергетики в Казахстане

Новости Казахстана 0 335

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов озвучил среднюю заработную плату сотрудников теплоснабжающих организаций в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во время брифинга СЦК Есимханов заявил о дефиците кадров в сфере энергетики ввиду низкой заработной платы на предприятиях.

"В свете роста тарифов в последний год активно обсуждается вопрос кадровой политики в энергетике. Мы должны акцентировать внимание на существующем дефиците кадров, который в первую очередь вызван низкой заработной платой. (...) За последние два года среднюю заработную плату подняли до уровня свыше 400 тысяч тенге, и кадры начали возвращаться из других отраслей. Потому что многие уходили в смежные отрасли, промышленные, где энергетикам платили намного больше. Поэтому сейчас средняя заработная плата на станциях свыше 400 тысяч", - заявил Есимханов.

По словам вице-министра, в связи с низкой заработной платой также снизилось число абитуриентов, поступающих на энергетические специальности.

"В районе двух тысяч вакансий по всем предприятиям было в прошлом году, сейчас эта цифра уменьшилась, примерно в таком количестве. По всем направлениям (наблюдается дефицит - прим.), в первую очередь, в сетевых компаниях, в РЭК, особенно в районных сетях, не хватает электромонтеров. Понятно, что на теплоэлектроцентралях это более низкий уровень, это машинисты, обходчики, где зарплаты были ниже, и необходимо серьезное базовое техническое образование. На разных предприятиях по-разному, где-то 30 вакансий, где-то, может быть, больше. От количества зависит, на некоторых предприятиях до 20 процентов доходило", - добавил Сунгат Есимов.

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