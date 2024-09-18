Цены на автогаз хотят уравнять с бензином, чтобы казахстанцы не переводили на него свои авто

В кулуарах мажилиса вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии, передает корреспондент NUR.KZ.

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"У нас автолюбители тоже активно переходят на сжиженный нефтяной газ, но, я думаю, со временем, когда цена будет выравниваться с бензинов, автолюбители поймут и перестанут переходить на газ.

Мы будем стараться сравнять цены (сжиженного газа и бензина - прим. ред.), потому что традиционным топливом у нас считался бензин и дизтопливо, а сжиженный нефтяной газ должен использоваться для нефтегазохимии, не для газомоторного топлива. Мы поэтапное планируем повышение цен. В этом году мы поднимали на 5-8 тенге, на следующий год также планируем до 10 тенге поднять. Цена зависит от региона, например, в там (сейчас - прим. ред.) 75 тенге, будет - 85 тенге", - заявил Алибек Жамауов.

Он добавил, что повышение цен не коснется газа, которым казахстанцы отапливают свои дома.

"Мы же сейчас говорим про тот газ, которым пользуются автолюбители наши. Он будет потихонечку сравниваться с ценами на бензин", - сообщил Жамауов.

При этом дефицит газа в стране планируют закрыть в ближайшие годы.

"Мы в ручном режиме сейчас контролируем оборот сжиженного нефтяного газа, пока в прошлый год и в этом году резкого дефицита мы не наблюдаем. Я думаю, мы еще в таком же режиме год если продержимся, у нас с 2026-го года появятся большие объемы с месторождения Кашаган. Я думаю, мы дефициты закроем", - добавил вице-министр.

Напомним, еще прошлым летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Отметим также, что в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать – тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Подчеркнем, что с начала этого года казахстанцы, чьи авто оснащены газовыми баллонами, должны маркировать транспорт опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS.

В июле 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД и Минэнерго ужесточить ответственность для предпринимателей за непрофессиональное переоборудование авто на газ.