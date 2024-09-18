Присваивать съемным квартирам звезды, как отелям, предложила депутат

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В первую очередь она просит обратить внимание на казахстанцев, которые заплатили деньги застройщикам, но так и не получили ключи от своих квартир.

По ее словам, в стране имеются тысяча вкладчиков, которые не могут получить свою крышу над головой, хотя заплатили за нее деньги. Таким образом, в 2023 году доля теневого рынка долевого строительства в Казахстане составила около 70%.

«Накануне в Алматинской области произошел скандал с участием 200 семей, которые уже два года не могут получить ключи от своих квартир. Для решения данной проблемы предлагается ввести в строительную отрасль понятие «эскроу-счета». Понятие «эскроу-счета» не является чуждым законодательству страны. Однако данный механизм действует только в рамках платежных систем и платежного законодательства», – заметила Нургуль Тау.

Принцип такого финансирования в том, что, до ввода объекта в эксплуатацию строительной компанией, средства вкладчиков хранятся на специальных «эскроу-счетах». В случае расторжения договора со строительной компанией, вкладчик может снять свои деньги.

Кроме того, как уверена депутат, пришла пора полностью запретить все договоры предварительного бронирования жилья, посредством которых застройщики уходят от соблюдения норм закона «О долевом строительстве».

«Другая проблема заключается в том, что сегодня немало наших соотечественников, у каждого из которых по несколько кредитов. Многие наши соотечественники сначала берут кредит на дом, а затем берут кредит на ремонт этого дома, и так далее. Для решения этой проблемы предлагается ввести квартиры в жилых домах в эксплуатацию после полного ремонта. Эта практика эффективно применяется в Австрии, Германии и Франции. При этом мы считаем возможным предотвратить скачок цен на имущество, если цена на ремонт каждой квартиры будет определена в предварительном договоре с вкладчиком», – предложила депутат.

Кроме того она отметила, что в настоящее время в стране арендуют жилье более 2 миллионов наших граждан. Некоторые из них – студенты, а цены на аренду квартиры растут день ото дня.

«Я считаю, что настало время регулирования рынка аренды и получения квартир. В этой связи необходимо определить предельные цены аренды квартир. В соответствии с состоянием сдаваемых в аренду квартир их необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием количества звезд (на примере гостиниц). Кроме того, считаем необходимым создать единый реестр арендодателей и утвердить типовой проект договора аренды и передачи, чтобы этот процесс оптимизировался», – добавила мажилисвумен.

В то же время для повышения доступности жилья в стране Нургуль Тау предлагает внедрить программу «trade-in» в рамках банка, реализующего систему жилищных строительных сбережений.