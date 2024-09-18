“Куда делись записи с камер?“ Депутат о происшествиях в казахстанской армии

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Как отметил мажилисмен, на фоне последних новостей никто не хочет отправлять своих детей в армию, "даже если их собираются наказать".

"Например, за последние три года в Казахстане погибло 270 военнослужащих, за последние четыре года в армии зафиксировано 86 самоубийств и 20 попыток суицида. Это официальные данные, представленные Военной прокуратурой. В августе 2023 года в одной из военных частей командир избил новобранца. Дело было закрыто по соглашению сторон", - заявил депутат в своем запросе.

Сарсенгалиев также напомнил, что в июне 2024 года в одной из военных частей Жамбылской области служивший всего месяц новобранец попал в реанимацию в бессознательном состоянии.

"Солдат Ербаян Мұхтар лежит в бессознательном состоянии уже пять месяцев из-за травмы головы. Ответственные лица утверждают, что он упал в туалете и получил травму. Кто в это поверит? Из-за травмы ему пришлось удалить половину черепа, и теперь ему требуется постоянный уход. Его родители готовятся отвезти его на лечение за границу. 7 сентября в гарнизоне в Актау погиб наш брат Марат Баркулов. Его застрелил офицер. Это было преднамеренное действие или нет? Ответ на этот вопрос должен дать тщательный и открытый следственный процесс", - заявил парламентарий.

По словам депутата, в прошлом году Министерство обороны заявило, что в военных частях установлено более 50 тысяч видеокамер.

"А куда делись записи с этих камер? Или в такие моменты, как у Ербаяна, камеры просто были выключены? Еще одна проблема — низкий уровень социальной защиты военнослужащих. Их зарплаты не хватает даже на еду, так как в последний раз зарплата военных повышалась в 2008 году. Многие социальные меры поддержки не были им предоставлены. Это требует незамедлительного решения", - добавил Нартай Сарсенгалиев.

Для решения перечисленных проблем Сарсенгалиев требует принять конкретные меры, а также реализовать проекты, направленные на улучшение социальной ситуации военнослужащих.