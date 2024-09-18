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18.09.2024, 13:48

“Куда делись записи с камер?“ Депутат о происшествиях в казахстанской армии

Новости Казахстана 0 448

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев поднял вопрос об участившихся в казахстанской армии трагических случаях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как отметил мажилисмен, на фоне последних новостей никто не хочет отправлять своих детей в армию, "даже если их собираются наказать".

"Например, за последние три года в Казахстане погибло 270 военнослужащих, за последние четыре года в армии зафиксировано 86 самоубийств и 20 попыток суицида. Это официальные данные, представленные Военной прокуратурой. В августе 2023 года в одной из военных частей командир избил новобранца. Дело было закрыто по соглашению сторон", - заявил депутат в своем запросе.

Сарсенгалиев также напомнил, что в июне 2024 года в одной из военных частей Жамбылской области служивший всего месяц новобранец попал в реанимацию в бессознательном состоянии.

"Солдат Ербаян Мұхтар лежит в бессознательном состоянии уже пять месяцев из-за травмы головы. Ответственные лица утверждают, что он упал в туалете и получил травму. Кто в это поверит? Из-за травмы ему пришлось удалить половину черепа, и теперь ему требуется постоянный уход. Его родители готовятся отвезти его на лечение за границу. 7 сентября в гарнизоне в Актау погиб наш брат Марат Баркулов. Его застрелил офицер. Это было преднамеренное действие или нет? Ответ на этот вопрос должен дать тщательный и открытый следственный процесс", - заявил парламентарий.

По словам депутата, в прошлом году Министерство обороны заявило, что в военных частях установлено более 50 тысяч видеокамер.

"А куда делись записи с этих камер? Или в такие моменты, как у Ербаяна, камеры просто были выключены? Еще одна проблема — низкий уровень социальной защиты военнослужащих. Их зарплаты не хватает даже на еду, так как в последний раз зарплата военных повышалась в 2008 году. Многие социальные меры поддержки не были им предоставлены. Это требует незамедлительного решения", - добавил Нартай Сарсенгалиев.

Для решения перечисленных проблем Сарсенгалиев требует принять конкретные меры, а также реализовать проекты, направленные на улучшение социальной ситуации военнослужащих.

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