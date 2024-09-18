Крадут миллиарды: как бухгалтеры школ воруют деньги у казахстанцев

Перед началом учебного года министерство финансов РК сообщило о результатах внутреннего госаудита, проведенного в образовательных учреждениях за летние каникулы. Проверка выявила хищения на сумму более 1 млрд тенге.

Анализ подозрительных операций выявил наиболее распространенные схемы махинаций:

первой среди них является двойной учет и завышение заработной платы. Например, в документах средней школы №48 города Актобе заработная плата бухгалтера составляла чуть более 700 тысяч тенге в год. Однако на его карт-счет фактически перечислялось от 3 до 5 млн тенге ежемесячно;

второй популярной схемой стало начисление зарплат фиктивным сотрудникам. По документам средства перечислялись множеству работников, однако этими счетами пользовались совсем другие лица. В комплексе школа–ясли-сад №33 Караганды установлено, что деньги, предназначенные для десятков сотрудников, поступали на счета двух бухгалтеров. Сумма ущерба в этом случае составила 207,4 млн тенге;

третья схема — дублирование переводов бюджетных средств с аномально завышенными суммами. Так, главный бухгалтер и учитель информатики средней школы №42 Петропавловска в 2023 году более трех раз в месяц получали завышенные зарплаты, что привело к ущербу на сумму 69 млн тенге.

Бухгалтеры чувствуют безнаказанность

Руководитель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиацентр» в Северо-Казахстанской области Руслан Асаубаев считает, что недостаточный контроль и отсутствие общественного участия в процессах планирования, распределения премий, государственных закупок и реализации образовательных программ создают благоприятную почву для коррупционных действий. Без жесткого надзора и вовлеченности со стороны казахстанцев такие схемы остаются безнаказанными.

«Необходимо повысить прозрачность всех бюджетных организаций посредством их официальных сайтов. Зачастую коллеги коррупционеров в этих учреждениях подозревают или даже знают о фактах хищений, но не обращаются с этим в контрольно-надзорные органы», — говорит Руслан Асаубаев.

Член общественного совета Акмолинской области Самира Тайтенова указывает на пробелы в финансово-учетной системе, которые создают лазейки для хищения бюджетных средств.

«Коррупционные риски связаны с человеческим фактором. Бухгалтеры наиболее подвержены коррупционным проявлениям из-за недостатков в информационных системах и доступа к ЭЦП руководителя образовательного учреждения. Также стоит отметить, что хищения допускаются еще на этапе планирования. По алгоритму планирования бюджета в сфере образования тарификационные списки и штатное расписание составляются на местах, а затем передаются в отдел планирования и прогнозирования управления образования», — поясняет Тайтенова.

Председатель совета директоров палаты профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан Нурлан Алимбетов подчеркивает, что в коррупционных схемах могут быть замешаны не только бухгалтеры.

«Хищения, как правило, совершаются в соучастии с несколькими лицами, среди которых могут быть руководители, сотрудники, включая бухгалтеров организации, и третьи лица. Организатором хищения может выступать любое лицо — как из числа сотрудников, так и извне. Контрольная среда в бухгалтерии — это четко установленные и соблюдаемые процедуры распоряжения материальными и денежными средствами. Например, одну операцию должны санкционировать, контролировать и выполнять разные люди: выдачу денег из кассы должен подписать директор, проверить контролер и выдать кассир. Без одной из подписей деньги не выдаются. При таком подходе совершить хищение сложнее, так как необходимо вовлечь всех троих, что бывает крайне трудно», — высказывается с профессиональной точки зрения Нурлан Алимбетов.

Доверия нет

Для снижения коррупционных рисков необходим комплексный подход с активным привлечением общественности, считает Руслан Асаубаев.

«Международный опыт показывает, что сократить коррупционные риски и ускорить процессы можно только при участии общественных советов, попечительских и наблюдательных органов. Например, в конце 2022 года я был в США и изучил, как в школах выбирают поставщиков питания. У них попечительский совет, состоящий из пяти человек, голосует за поставщика на основании предложенного пакета и имеет право расторгнуть договор при необходимости. Это способствует быстрому и эффективному выбору. К сожалению, у нас население не доверяет членам общественных советов, что говорит об общем дефиците доверия в обществе. В условиях нехватки кадров нам следует рассматривать передачу бухгалтерских услуг и государственных закупок на аутсорсинг акиматам сельских округов, как это сделано в Германии. Юридические лица, будучи заинтересованными в минимизации рисков, заранее договариваются с акиматом, что помогает решить кадровые проблемы и снизить риски», — дает рекомендации он.

Самира Тайтенова со своей стороны предлагает ряд технических решений.

«Выявить противоправные действия в учреждении можно с помощью системного аудита и внедрения цифровых технологий. Например, в общеобразовательных учреждениях уже установлены системы Face ID и «Алақан». Родители воспринимают эти системы как инструмент контроля за учащимися, но они также влияют на учет фактического присутствия преподавателей. Более того, такие системы могут помочь решить вопросы правильного начисления заработных плат. Были случаи, когда учителя обращались в надзорные органы для разъяснения начислений зарплат, отпускных и премий. Реальное время предоставления и фиксации данных поможет прозрачно отслеживать все выплаты. Эта инициатива предложена в рамках акселератора сената парламента и проектного офиса университета имени Нарикбаева и будет запущена в пилотном режиме в Акмолинской области. Также одной из эффективных мер является всеобщее декларирование, которое планируется ввести в 2025 году. По его итогам общественность сможет сопоставить доходы и расходы лиц, включая их близких родственников», — комментирует Тайтенова.

Нурлан Алимбетов подчеркивает важность морально-этических принципов в борьбе с коррупцией.