Ансаган Балтабеков назначен главнокомандующим Нацгвардией

Распоряжением Главы государства заместителем министра внутренних дел – главнокомандующим Национальной гвардией назначен Ансаган Балтабеков, передает Tengrinews.kz.
Ансаган Скендерович Балтабеков в 2002-2017 годах служил на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны.
В 2017-2019 годах - служба в органах национальной безопасности.
С 2019 по 2022 год служил на различных руководящих должностях в кадрах Службы госохраны.
В должности заместителя начальника Службы госохраны работал с мая 2022 года.
В мае 2023 года ему было присвоено специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны.
Комментарии0 комментарий(ев)