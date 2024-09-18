Ансаган Балтабеков назначен главнокомандующим Нацгвардией

Ансаган Балтабеков. Фото gov.kz

Ансаган Скендерович Балтабеков в 2002-2017 годах служил на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны.

В 2017-2019 годах - служба в органах национальной безопасности.

С 2019 по 2022 год служил на различных руководящих должностях в кадрах Службы госохраны.

В должности заместителя начальника Службы госохраны работал с мая 2022 года.

В мае 2023 года ему было присвоено специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны.