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18.09.2024, 15:44

Компания Кулибаева требует 34 миллиарда у акимата Алматы - депутат

Новости Казахстана 0 513

Компания бизнесмена Тимура Кулибаева хочет взыскать с акимата Алматы 34 миллиарда тенге. Об этом в своем запросе заявил депутат Мажилиса Бахытжан Базарбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: icd.kaznu.kz
Фото: icd.kaznu.kz

По словам Базарбека, иск связан с делом о возврате земель КазНУ имени аль-Фараби. Мажилисмен направил свой запрос в Генеральную прокуратуру.

"Лишившись по решению суда земли для постройки бизнес-центра, фирма Тимура Кулибаева выставила счет акимату Алматы на сумму 34 миллиарда тенге. Получается, теперь, проиграв суд, компания хочет взыскать свои незаконные вложения в строительство бизнес-центра. И это будет повсеместно, со всеми проектами, где акимы незаконно предоставили земельные участки", - заявил депутат на заседании Мажилиса.

1 августа 2017 года Казахский национальный университет имени аль-Фараби обратился в акимат Алматы с заявлением о корректировке границ земельного участка по проспекту Аль-Фараби, 71. В общей сложности КазНУ планировал сократить свои территории на один гектар - с 73,2 до 72,1 гектара.

Земельная комиссия Алматы за два дня вынесла положительное заключение, и уже 5 августа земля ушла "на праве временного возмездного краткосрочного землепользования ТОО Omirex для строительства паркинга".

Через несколько лет департамент по управлению земельными ресурсами Алматы подал иск о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи.

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