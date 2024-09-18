Квитанцию об оплате через QR-код предложили приравнять к фискальному чеку

Депутат Магиррам Магиррамов на пленарном заседании Мажилиса 18 сентября 2024 года в своем депутатском запросе предложил правительству Казахстана принять меры по интеграции налогового администрирования в сферу безналичной оплаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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По мнению депутата, в актуальных условиях повсеместной цифровизации рынка товаров и услуг давно назрела острая необходимость модернизации фискальной политики страны.

"Сегодня больше половины товаров на рынке приобретается посредством онлайн-магазинов, в том числе, находящихся в приложениях банков второго уровня. Покупка товаров в местах розничной и оптовой торговли производится посредством банковских POS-терминалов. Чеки, выдаваемые по результатам этих эквайринговых операций, не являются фискальными. Соответственно, не могут выполнять функции по передаче сведений о совершенных денежных операциях в органы государственных доходов. Данное обстоятельство способствует тому, чтобы рынок торговли товаров и услуг оставался в "тени", – озвучил Магеррам Магеррамов.

По его словам, добросовестные предприниматели сталкиваются с проблемами вынужденных дополнительных манипуляций с контрольно-кассовыми машинами (ККМ) для выдачи фискальных чеков, что занимает дополнительное время и силы.

"Все вышеперечисленные обстоятельства неблагоприятно сказываются на развитии предпринимательства в стране и пагубны для нашей бюджетной политики. Сегодня некоторые банковские приложения интегрированы даже с Е-gov. Однако действительно важные аспекты до сих пор оставлены без внимания. В Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" глава государства сказал, что нужно адаптировать всю налоговую политику к меняющимся фискальным условиям", – дополнил он.

Дупатат предложил правительству до 31 декабря 2024 года принять меры по интеграции налогового администрирования в сферу эквайринговых операций, применяемых на территории РК.

"В век цифровизации, мне кажется, они должны интегрировать вот эту единую базу, и тогда мы будем QR проплачивать, и это будет считаться как фискальный чек, чтобы не было у предпринимателей двойной работы. Кто добропорядочный, тот потом пробивает еще раз через ККП, а кто-то пытается уйти и скрыть свои доходы", – заявил депутат в кулуарах Мажилиса.