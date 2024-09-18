Поднимут ли утильсбор в Казахстане по российскому сценарию?

Поэтапное повышение ставок утильсбора до 2030 года утвердил российский Минпромторг. Наши северные соседи решили, что в результате должно вырасти желание зарубежных компаний локализовывать производство на территории РФ. Пойдёт ли Казахстан по их стопам, рассказал вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков.

«Официально жалобы (на утильсбор. — Прим. редакции Kolesa.kz) пока не поступали, но мы наблюдаем в СМИ, что где-то периодически выскакивают какие-то негодования в «Тиктоке» касательно утильсбора. Однако надо чётко понимать, что это такое и какая это норма», — пояснил замглавы ведомства в кулуарах мажилиса. По словам О. Сапарбекова, вопрос о повышении ставок утильсбора в Казахстане пока не стоит, и если что-то начнут обсуждать по этому поводу, чиновники сразу же об этом сообщат.

Ощущается, что заместитель был несколько оторван от реальной ситуации, ведь минувшим летом петицию за отмену утильсбора и сбора за первичку на сайте eOtinish, набравшую более 50 тысяч подписей, рассматривали в правительстве. По итогам обсуждений в середине лета комиссия решила, что упразднять утильсбор не будут, так как платёж нужен стране не только ради решения экологических вопросов, но и является одной из мер защиты внутреннего рынка от импорта транспорта, бывшего в эксплуатации, а также поддерживает отечественное производство.

В 2025 году утильсбор всё же вырастет, но только из-за роста МРП, и минимальный платёж за ввоз легкового авто с объёмом двигателя до 1000 куб. см будет равняться 294 900 тенге.