Минобороны просит казахстанцев не реагировать на слухи

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Как сообщили в оборонном ведомстве, с 26 сентября по 7 октября на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения "Нерушимое братство-2024" с коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Для отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. По территории Алматинской области и области Жетысу военнослужащие будут передвигаться железнодорожным и автомобильным транспортом.