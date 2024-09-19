Астана. 18 сентября. КазТАГ – США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у Казахстана, передает корреспондент агентства.

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«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы», - говорится в постановлении правительства Казахстана.

Документ уже введен в действие.

Согласно проекту соглашения, правительство Казахстана предоставляет правительству США в аренду земельный участок площадью 70593 кв.м, расположенный между следующими улицами: улица Жамакаева, проспект аль-Фараби, проспект Сейфуллина, улица Алдара Косе, сроком на 49 лет с даты заключения договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы. При этом, срок аренды может быть продлен еще на 49 лет.