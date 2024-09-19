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18.09.2024, 21:33

Уникальное видео сентябрьского суперлуния над алматинскими горами поразило Казнет

Новости Казахстана 0 400

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками видео сентябрьского суперлуния над алматинскими горами, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/dots_foto
Фото: Instagram/dots_foto

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Снял сентябрьское суперлуние. Заморочился с техникой съемки и сделал супердетализированный таймлапс. Это восход луны над алматинскими горами в районе пика Юный геолог. Уже много лет наблюдаю и фотографирую луну. Каждый раз ищу новые ракурсы и улучшаю качество съемки. В общем, оцените результат", – подписал пост фотограф.

Подписчики вновь восхитились работой Доценко и отметили, что зрелище их заворожило:

– Луна сегодня невероятная. Висит напротив моего окна со своими кратерами. Мой смартфон не возьмет. Но, Дмитрий, благодаря вам скоро лунных человечков разглядим.

– По новостям на канале "Мир" показывали, как снимают суперлуние на Красной площади, и я подумала, снимки у Дмитрия Доценко будут круче.

– Это невероятное зрелище! Кажется, можно дотянуться рукой до Луны, кажется, она совсем близко.

– Какое завораживающее зрелище, словно вот-вот Луна превратится в волшебную карету, а там с фотоаппаратом сидит наш фотограф Дмитрий.

– Хотим в космос, хотим в космос... А посмотришь на ваши фото, Дмитрий, да, мы живем в космосе!

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