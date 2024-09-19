Умер Майдан Саткалиев - отец министра энергетики

В возрасте 81 года скончался отец министра энергетики Алмасадама Саткалиева Майдан Абдугалиевич Саткалиев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба МЭ

Саткалиев Майдан Абдугалиевич родился в 1943 году в селе Кугалы Алматинской области.

Он начал трудовую деятельности в налоговой инспекции Алматинской области в качестве инспектора по налогам. В разные годы занимал должности старшего преподавателя, заместителя декана, секретаря партийной организации, доцента кафедры финансов Алматинского института народного хозяйства.

В 1997 году, после переезда в Астану, продолжил работу доцентом кафедры финансов Казахского аграрного университета.

Майдан Саткалиев является автором учебника по банковскому делу и цикла и ряда статей, посвященных финансам Казахстана.