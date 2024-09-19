Наследие Алии Назарбаевой: кто выступит инвестором мусоросжигающих заводов?

Фото: акимат Алматинской области

Глава ведомства рассказал, что в настоящее время подготовлены 94 проекта в рамках принятия мер по сокращению объемов твердых бытовых отходов. По его словам, финансировать проекты планируют за счет утилизационного сбора.

«В год у нас образуется более 4 млн тонн отходов, из них всего 24% сортируется и перерабатывается. В связи с этим мы решаем эту задачу в регионах системно и подготовили 94 проекта на сумму более 200 млрд тенге. На сегодняшний день из них 46 проектов практически завершают согласование с Фондом развития промышленности, потому что мы финансируем это за деньги от утильсбора», – сказал Нысанбаев.

Глава ведомства рассказал, что заводы построят в трех мегаполисах и Кызылординской области в ближайшее время.

«Сегодня четыре региона занимаются этим вопросом: по Кызылординской области подписаны конкретные документы, там занимается корейская компания. По трем городам – Астана, Алматы и Шымкент тоже имеется зарубежный инвестор, который также сейчас проводит переговоры и имеет намерение построить мусоросжигающие заводы», – сообщил глава Минэкологии.

Напомним, что право на строительство 6 мусоросжигающих заводов в 2020 году выиграла компания Waste to Energy Kazakhstan, официальный руководитель которой – гражданин Испании Амадо Гарсия Диего Габриель, однако конечным бенефициаром компании СМИ называли младшую дочь первого президента Казахстана Алию Назарбаеву. Тогда их суммарная стоимость оценивалась в 2020 году в 185 млрд тенге. Разместить их планировалось в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Таразе и Атырау, но потом было принято решение о нерентабельности строительства в Атырау и Таразе, их заменили на Усть-Каменогорск и Караганду. Однако в 2022 году эти проекты были остановлены.