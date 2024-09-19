Студентов из Индии обнаружили мертвыми в съемной квартире в Шымкенте

В Шымкенте тела двух студентов из Индии были найдены в квартире, которую они снимали со своими соотечественниками, передает « Голос народа » со ссылкой на ИА « NewTimes.kz ».

Фото: Polisia.kz

В пресс-службе департамента по ЧС Шымкента подтвердили информацию. Тела молодых людей были обнаружены утром, 17 сентября. Причина их смерти пока неизвестна.

По данным из соцсетей, молодые люди, 21 и 22 лет, учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии. Их тела нашли в квартире, в которой помимо них также проживали студенты того же вуза.

По данным ДЧС Шымкента, причина смерти иностранцев остается неизвестной и будет обнародована только после результатов судебной медицинской экспертизы.

Рассматривалась версия, что молодые люди могли отравиться природным газом, в квартире установлены газовый водонагреватель и кухонная плита. Но специалисты установили, что нарушений в устройствах газоснабжения не было.

Тела иностранцев были обнаружены в спальне и прихожей.