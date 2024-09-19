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19.09.2024, 07:56

“По смайликам в чате переводили деньги“: казахстанцев обманули на миллионы тенге

Новости Казахстана 0 1 052

Двадцать казахстанцев обманули мошенницы в Павлодаре, деньги им скидывали по сигналу "старт" в мессенджере WhatsApp, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

47-летняя павлодарка, не имея собственного жилья и постоянного источника дохода, решила обогатиться за счет других. Вместе со своей 34-летней знакомой, также жительницей Павлодара, они создали чат-группу в WhatsApp.

"Одна из них создавала видимость, что работает в ночное время на интернет-платформе, а вторая приветствовала участников группы, отправляя смайлик со словом "старт". Это сигнализировало о начале перевода денежных средств участников чата на абонентские номера, привязанные к банковским картам злоумышленниц", - рассказали в МВД.

Для того чтобы привлечь новых участников, аферистки предлагали "выгодные инвестиции" на интернет-платформе. "Вкладчикам" обещали вернуть вложенные средства с прибылью в 20-30 процентов через семь дней после вклада: начинать вложение нужно было по смайлику "старт" и пополнение завершалось смайлом "стоп".

Несколько месяцев участники группы перечисляли мошенницам от 10 до 500 тысяч тенге.

Как сообщили в МВД, жертвами аферисток стали 20 граждан, проживающих в разных городах республики, они перевели им в общей сложности 90 миллионов тенге.

Женщин задержали, суд признал их виновными в совершении мошенничества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

"Осужденные прибыли для отбывания наказания в женскую колонию области Абай. Они предпринимают действия по возмещению ущерба потерпевшим. Режим содержания и трудовую дисциплину они не нарушают, положительно реагируют на мероприятия воспитательного характера и активно участвуют в общественной жизни колонии", — сообщила начальник специального отдела Светлана Голикова.

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