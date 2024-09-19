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19.09.2024, 08:55

Как накажут казахстанцев, которые не заплатили налог на имущество

Новости Казахстана 0 519

Чуть больше недели осталось у казахстанцев, чтобы заплатить налог на имущество. Тем, кто это не сделает вовремя, грозит арест счетов и даже запрет на выезд из страны. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Все казахстанцы, у которых есть недвижимость, даже если это гараж или парковочное место, должны ежегодно платить налог на имущество физических лиц. Те граждане, которые до сих пор не уплатили его, должны сделать это до 1 октября текущего года.

Задерживаться с платежом не стоит. Как сообщили в Комитете государственных доходов (КГД), уже со 2 октября лицам, своевременно не оплатившим сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

Через 30 дней после этого по долгам, которые превышают один месячный расчетный показатель (МРП), будет направлен приказ о принудительном взыскании задолженности. Еще через пять дней его передадут на принудительное взыскание частным судебным исполнителям (ЧСИ).

В итоге должнику все равно придется уплатить налог, но при этом ему также нужно будет оплатить услуги ЧСИ, стоимость которых может достигать 25% от суммы долга. При этом гражданин еще может столкнуться с санкциями от государства: ему арестуют банковские счета и запретят выезжать из страны.

"Таким образом, во избежание лишних затрат и вопросов рекомендуем произвести своевременную уплату налога на имущество", – подытожили в КГД.

Напомним, некоторые категории граждан в Казахстане освобождены от уплаты налогов или же имеют некоторые льготы. О том, кого именно это касается, мы подробно рассказывали здесь.

Стоит также отметить, что уведомления о необходимости уплатить налог на имущество казахстанцы стали получать еще в середине лета. Тем, кто произвел платеж, повторно делать это не нужно.

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