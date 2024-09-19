18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.93
534.96
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.09.2024, 09:33

Многодетная мать изрезала ножом дочку из-за невыполненного домашнего задания

Новости Казахстана 0 958

В Северо-Казахстанской области мать с ножом напала 11-летнюю дочку из-за уроков, сообщает Zakon.kz.

Фото: рixabay
Фото: рixabay

Об этом случае в Instagram рассказала уполномоченный по правам ребенка региона Сауле Сураганова.

"В результате ссоры из-за невыполнения домашнего задания и ненадлежащего ведения учебной тетради мама девочки нанесла ножевые ранения в область тазобедренного сустава своему несовершеннолетнему ребенку. Потерпевшей оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под наблюдением врачей", – написала она в сторис.

Ребенок сейчас находится в облбольнице. По словам уполномоченного по правам ребенка Казахстана Динары Закиевой, состояние девочки тяжелое.

"В рамках расследования выясняются обстоятельства преступления, проводятся следственные мероприятия. Сформирована комиссия, которая выезжала на место, посетила семью. Родители пострадавшей девочки воспитывают шестерых детей, живут совместно с дедушкой и бабушкой", – добавила детский региональный омбудсмен.
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?