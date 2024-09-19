Россия вводит новые правила въезда: что изменится для Казахстана

На автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Коммерсант .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сообщается, что процедура будет запущена с 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла, на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

"Это пока эксперимент. После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будет рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.

Москва выбрана для эксперимента как "традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел".

Напомним, в марте в Казахстане внесли изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание. Согласно приказу министра внутренних дел в правилах появилось такое понятие, как дактилоскопическая регистрация, это деятельность, осуществляемая уполномоченными государственными органами в сфере дактилоскопической или геномной регистрации по сбору, обработке, защите дактилоскопической информации, установлению или подтверждению личности человека.