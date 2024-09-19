18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.93
534.96
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.09.2024, 10:21

Россия вводит новые правила въезда: что изменится для Казахстана

Новости Казахстана 0 2 687

На автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Коммерсант.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сообщается, что процедура будет запущена с 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла, на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

"Это пока эксперимент. После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будет рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.

Москва выбрана для эксперимента как "традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел".

Напомним, в марте в Казахстане внесли изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание. Согласно приказу министра внутренних дел в правилах появилось такое понятие, как дактилоскопическая регистрация, это деятельность, осуществляемая уполномоченными государственными органами в сфере дактилоскопической или геномной регистрации по сбору, обработке, защите дактилоскопической информации, установлению или подтверждению личности человека.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?