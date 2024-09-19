Обязательную регистрацию мопедов введут в Казахстане

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Как сообщил депутат Сената Евгений Больгерт, закон по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, ранее принятый в Мажилисе, вводит обязательную государственную регистрацию мопедов.

"По действующей норме регистрации подлежат мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час. Согласно же рассматриваемому закону регистрации будут подлежать все мопеды (с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо с электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час)", - сообщил Евгений Больгерт на пленарном заседании Сената.

Кроме этого, закон предусматривает норму о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории А1, а наличие категории А и В будет также подтверждать право на управление мопедом.