Один из штрафов хотят увеличить в Казахстане

В Казахстане планируют увеличить штраф за нарушение правил организации технического осмотра механических транспортных средств. Соответствующую норму внесут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), передает Tengri Auto .

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В Сенате рассматривают закон по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности вместе с соответствующими поправками в КоАП.

Как сообщил депутат Сената Евгений Больгерт, документ предусматривает увеличение размера одного из штрафов.

"Увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации технического осмотра механических транспортных средств, в том числе за формальное проведение технического осмотра, на субъектов малого предпринимательства - с 10 до 50 МРП (с 36 920 до 184 600 тенге в 2024 году)", - отметил депутат.

На субъектов среднего предпринимательства будет налагаться штраф с 20 до 70 МРП (с 73 840 до 258 440 тенге в 2024 году), на субъектов крупного предпринимательства - с 30 до 100 МРП (с 110 760 до 369 200 тенге в 2024 году) вплоть до лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра.