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19.09.2024, 11:12

Запретить пьяным водителям пересдавать на права в течение нескольких лет хотят в Казахстане

Новости Казахстана 0 433

В сенате рассматривают изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане – среди них запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
"В отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения по статье 608 КоАП или за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по статье 613 КоАП вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 и 8 лет соответственно", - говорится в одной из предлагаемых поправок в закон "О дорожном движении".

Также предлагается ввести понятие "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета. Средняя скорость будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

В Уголовный кодекс предлагается поправка, касающаяся отнесения к понятию "другие механические транспортные средства" мопедов, а поправками в закон "О дорожном движении" предлагается ввести обязательную государственную регистрацию мопедов.

Напомним, в конце июля в Усть-Каменогорске сотрудника полиции лишили водительских прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде.

А в Павлодаре стражи порядка задержали водителя автобуса в наркотическом опьянении. При разговоре полицейский заметил странности в его поведении. Результаты экспертизы подтвердили подозрения. Аналогичный случай произошел в Павлодаре и в середине июня этого года: полицейские выявили водителя автобуса в наркотическом опьянении.

Добавим, в данное время в соответствии со ст. 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. 

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