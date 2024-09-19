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19.09.2024, 11:42

Новая схема. Нацбанк обратился к казахстанцам

Новости Казахстана 0 3 266

Национальный банк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как рассказали в Нацбанке, злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят казахстанцам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь.

Далее мошенники просят переслать поступающие на телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере, либо сообщить персональные данные. Получив доступ к телефону, злоумышленники похищают денежные средства и подключают виртуальный дубликат SIM-карты.

"После хищения денежных средств с текущих счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального банка, устанавливают приложения банков второго уровня и оформляют денежные или товарные кредиты. В качестве подтверждения легитимности своих действий злоумышленники отправляют поддельные служебные удостоверения работников Национального банка, фейковые документы от имени Национального банка, письма и реквизиты для страхования денежных средств или осуществления банковских переводов", - говорится в сообщении банка.

В Нацбанке призвали казахстанцев быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие. При поступлении телефонных звонков от якобы работников госорганов и работников Национального банка рекомендуется прервать разговор.

"Дополнительно сообщаем, что работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Национальный банк предупредил казахстанцев о фактах распространения в социальных сетях и мессенджерах рекламы, предлагающей приобрести полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге.

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