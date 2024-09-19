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19.09.2024, 11:50

Спецсоцвыплата в 208 тысяч тенге: что о ней известно и как ее получить

Новости Казахстана 0 17 246

С начала 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата (ССВ) для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Об этом сегодня, 19 сентября, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

В ведомстве отметили, что обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее семи лет.

"Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ЕНПФ, с учетом обязательных условий для назначения ССВ претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге.

"Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ".Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций.

"Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других". Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 18 сентября текущего года специальная социальная выплата назначена 11 126 гражданам.

По данным Минтруда, всего за назначением обратились 11 816 человек:

  • За назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3034 человека, из них назначено 2921 получателю.
  • За назначением из четырех источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 8292 человека, из них назначено 8205 получателям.

Кроме того, 450 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 80 граждан не ответили на SMS-сообщение. 160 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

"В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (два источника – 524 человека, четыре источника – 1517 человек), Костанайской (два источника – 331 человек, четыре источника – 1024 человека) и Восточно-Казахстанской (два источника – 271 человек, четыре источника – 1024 человека) областях". Пресс-служба МТСЗН РК
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