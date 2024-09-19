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19.09.2024, 12:51

В Казахстане введут новый акциз

Новости Казахстана 0 668

Министерство нацэкономики подготовило постановление правительства, которым вносятся дополнения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Проект предусматривает установление ставки акциза на бензанол в размере 3000 тенге за тонну, полученного путем компаундирования биоэтанола казахстанского происхождения и бензинов, по которым уплачен акциз при производстве.

В МНЭ отмечают, что принятие проекта позволит получить следующие положительные эффекты:

  • заместить экологическое топливо и сократить выбросы;
  • получить дополнительный акциз в бюджет страны;
  • использовать излишки некондиционного зерна с рынка;
  • создать новые рабочие места с учетом смежных отраслей;
  • получить дополнительно сопутствующий продукт – высокобелковый корм для животных, и как результат – удешевление стоимости животноводческой продукции.

Документ размещен на сайте "Отркытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.

Бензанол – простейший ароматический углеводород. Широко применяется в промышленности, является исходным сырьем для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей, синтетических лекарственных и психотропных препаратов, моторного масла и т.д. 

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