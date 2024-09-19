В Казахстане введут новый акциз

Министерство нацэкономики подготовило постановление правительства, которым вносятся дополнения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.
Проект предусматривает установление ставки акциза на бензанол в размере 3000 тенге за тонну, полученного путем компаундирования биоэтанола казахстанского происхождения и бензинов, по которым уплачен акциз при производстве.
В МНЭ отмечают, что принятие проекта позволит получить следующие положительные эффекты:
Документ размещен на сайте "Отркытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.
Бензанол – простейший ароматический углеводород. Широко применяется в промышленности, является исходным сырьем для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей, синтетических лекарственных и психотропных препаратов, моторного масла и т.д.
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