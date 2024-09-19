“Кроме этих 10 лиц у нас другой экономики нет?“ - Смаилов раскритиковал Банк развития Казахстана

Фото: gov.kz

В Высшей аудиторской палате рассмотрели итоги аудита эффективности государственного стимулирования промышленно-инновационной сферы, в том числе - финансирования проектов обрабатывающей промышленности. Основными институтами развития, поддерживающими обрабатывающую промышленность, являются АО "Банк Развития Казахстана" и его дочерняя организация АО "Фонд развития промышленности". За 2019-2023 годы они профинансировали отраслевые проекты на 2,4 триллиона тенге.

Госаудиторы обратили отдельное внимание на продолжающуюся практику преимущественной финансовой поддержки представителей состоявшегося крупного бизнеса – так называемой особой группы контрагентов. Как говорится в сообщении палаты, половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей АО "Банк развития Казахстана" за пять лет приходится на данные привилегированные группы, что продолжает делать его, по сути, "личным банком для избранного круга лиц". В целом такой подход подрывает принципы равного доступа к льготным средствам и их справедливого распределения.

"Больше половины вашего портфеля приходится на 10 крупных лиц известных. Об этом говорил Глава государства в 2022 году; сказал, что банк превратился в банк для узкого круга лиц. Нужна диверсификация. А что мы видим? Мы видим, что продолжается политика по приоритетному финансированию именно этой группы 10 лиц. За последние пять лет получается, что лимиты финансирования на них выросли в два раза. Что вы собираетесь делать в направлении диверсификации вашего портфеля с тем, чтобы кредитные ресурсы более равномерно и более справедливо распределялись? Кроме этих 10 лиц, что, у нас другой экономики нет?" - высказал Смаилов председателю правления БРК Марату Елибаеву.

Смаилов подчеркнул, что БРК "сидит" на деньгах вместо их активного распределения.

"Вы говорите, вы сократили сроки рассмотрения от 120 до 60 дней, да? Да. Но аудит показывают, что это не совсем так. Деньги выделяли на неотложные мероприятия из резерва правительства, до пяти месяцев составили сроки предоставления этих средств до получателей. Они до экономики не доходят. Они находятся на депозитах. Отрываем практически эти деньги из бюджета на финансирование других приоритетов, даем БРК, чтобы активно поддерживать нашу экономику. Но вы на деньгах сидите. До двух лет сроки предоставления этих средств. А вообще, в течение двух месяцев вы должны были освоить все эти средства", - сказал он.

Напомним: ранее на работу Банка развития Казахстана обратил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поручив правительству перестроить его деятельность.

"Например, БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляя финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на МСБ", - сказал Президент в Мажилисе.