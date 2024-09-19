Могут ли иностранцы получить водительские права в Казахстане

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 19 сентября 2024 года, рассказали, могут ли граждане другой страны получить водительские права в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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С таким интересным вопросом в госкорпорацию обратился иностранец.

"Вы можете получить водительские права, если у вас есть вид на жительство в Казахстане. Требования для кандидатов такие же, как и для граждан РК", – ответили ему в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Если же у иностранцев уже есть водительские права, выданные в их стране, и вид на жительство в Казахстане, то для того, чтобы получить водительское удостоверение в РК, им необходимо предоставить:

удостоверение личности,

медицинскую справку 073/у,

оплатить госпошлину (1,25 МРП – 4615 тенге).

"Кроме этого, нужно сдать теоретический экзамен", – добавили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".