Lexus наехал на пешеходов в центре Алматы: жуткое видео

Кадр из видео

Сообщается, что ДТП произошло на улице Сатпаева, близ перекрестка с Достык. На кадрах видно, как после столкновения белый кроссовер наехал на пешеходов, которые переходили дорогу. Одну из женщин до последней секунды пытался оттащить от движущейся машины ее спутник.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, ДТП произошло 18 сентября примерно в 17:00.

"Как сообщили в дежурной части МПС, водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Валиханова в южном направлении, на пересечении с улицей Сатпаева при наличии дорожного знака 2.4 "уступи дорогу" выехал на перекресток и допустил столкновение с автомашиной марки Lexus, который следовал по улице Сатпаева в западном направлении. От удара по инерции автомашина Lexus продолжила движение и допустила наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть в северном направлении по обозначенному пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В результате пострадали три пешехода и водитель автомашины Lexus, сообщили в полиции.