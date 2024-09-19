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19.09.2024, 17:44

Иностранные компании уходят из Казахстана

Новости Казахстана 0 7 414

В Казахстане закрываются крупные иностранные компании, передает LS.
 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

На 1 сентября этого года в стране насчитывалось 44 016 организаций с зарубежным участием. Если сравнить данные с началом лета, то видно, что за три месяца сразу 523 компании с иностранным инвестированием прекратили свою деятельность на территории РК.

Малых предприятий (43,4 тыс.) стало меньше на 505 ед., средних (323) и крупных (224) – на 9 ед.

Что касается стран-инвесторов, то серьезно сократилось количество российских компаний – на 431. Также закрылись 83 организации с турецким участием, 80 – с узбекистанским, 30 – с украинским, 22 – с нидерландским, 19 – с немецким и 14 – с американским.

Между тем количество компаний из Китая в Казахстане продолжает расти: +343 организации за три месяца.

По отраслям наибольшее сокращение отмечено в строительстве: -130 иностранных предприятий за три месяца. В сфере информации и связи закрылось 99 зарубежных компаний, в торговле – 96, в профессиональной, научной и технической деятельности – 72.

Больше всего иностранных компаний ушло с рынка Алматы и Астаны. Там в период с 1 июня по 1 сентября этого года завершили свою деятельность 427 и 67 организаций соответственно.

По каким причинам зарубежные инвесторы покидают Казахстан, можно узнать здесь.

В таблице показана подробная информация о количестве иностранных компаний в стране.

Источник данных: БНС

Источник данных: БНС

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