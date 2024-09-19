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19.09.2024, 18:19

Генпрокурор доложил Токаеву о возврате активов на 262 млрд тенге

Новости Казахстана 0 526

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 сентября принял генерального прокурора Берика Асылова, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

По информации Акорды, президент заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о результатах деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям.

"Генеральный прокурор доложил о сопровождении инвестиционных проектов. По его словам, оказана правовая помощь 445 инвесторам, вложившим в экономику страны 8,3 трлн тенге. В рамках "прокурорского фильтра" отказано в согласовании 500 решений государственных органов против инвесторов. Принятые меры позволили повысить уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти", – говорится в сообщении.

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по возврату активов. В текущем году органами прокуратуры возвращены активы на 262 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – на 205 млн долларов. В Компанию по управлению активами переданы имущество и доли в предприятиях на 82 млрд тенге. Одобрены соглашения на возврат активов на 450 млрд тенге.

"Продолжается исполнение обнародованного в Послании поручения главы государства о возврате незаконно предоставленных и неиспользуемых сельхозугодий. Как доложил Берик Асылов, за последние четыре года государству возвращено и вовлечено в оборот 17 млн гектаров, сокращен дефицит пастбищ в четыре раза (с 29 до 8 млн гектаров), восстановлены права 11 тыс. пайщиков", – указывается в пресс-релизе.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.

Кроме того, главе государства была представлена информация о состоянии борьбы с наркопреступностью. С начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.

Президент поручил активизировать усилия органов прокуратуры в укреплении базового ориентира "Закон и Порядок", обозначенного в концепции "Справедливый Казахстан", акцентировав внимание на обеспечении неотвратимости наказания за любые противоправные деяния.

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