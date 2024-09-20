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19.09.2024, 19:06

92-летняя мать-героиня подала в суд на своих 9 детей в Актобе

Новости Казахстана 0 1 690

В Актобе 92-летняя мать-героиня потребовала алименты от своих 9 детей. Она отметила, что страдает множеством хронических заболеваний, а дети не хотят ей помогать и даже не навещают, передает NUR.KZ со ссылкой на решение суда города Актобе.

Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images
Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images
Необычное дело рассмотрели в гражданском суде Актобе. Истцом выступала 92-летняя женщина, которая воспитала 10 детей.

Одна дочь живет с ней, ухаживает за мамой и поддерживает ее, другие дети живут отдельно и, как уверяла истец, ее даже не навещают, она их не видела 6 лет.

Ответчики же утверждали, что в дом к матери их не впускает младшая дочь, которая живет с ней.

Суд установил, что истец в свое время не уклонялась от родительских обязанностей, вырастила детей. А вот ее дети-ответчики не смогли предоставить суду доказательства того, что они принимают участие в материальном содержании матери.

До решения суда мама и дети не смогли договориться о размере выплаты алиментов и примириться.

Суд установил, что истец имеет право на алименты от своих детей, но учел, что четверо из них уже сами пенсионеры, значит, нетрудоспособны и не смогут выплачивать деньги матери.

Таким образом исковые требования многодетной матери о выплате алиментов суд удовлетворил только к ее пятерым трудоспособным детям. Он обязал ответчиков ежемесячно платить матери алименты в размере 7 МРП (25 844 тенге в 2024 году), то есть в общей сложности 129 220 тенге.

В 2022 году в Казахстане ввели новый статус "Награжденные матери". Матери, родившие и воспитавшие шесть детей, награждаются подвеской "Күміс алқа", а женщины, родившие и воспитавшие семь детей, подвеской "Алтын алқа".

Отмечалось, что размер пособия для награжденных подвеской "Алтын алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени, увеличится с 6,4 МРП до 7,4 МРП.

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