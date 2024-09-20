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19.09.2024, 21:37

Конец дешевому автогазу: шаг к безопасности или удар по кошельку казахстанцев?

Новости Казахстана 0 1 027

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что правительство намерено уравнять цены на газ и бензин. Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева поделилась с корреспондентом «Голоса народа» мнением о данном решении.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

Анар Макашева подчеркивает, что на сегодня казахстанцы переводят свои автомобили на газ кустарным способом, что является небезопасным.

«Очень много было несчастных случаев, ДТП, взрывов, когда граждане делали перевод своих грузовиков или автобусов на газ кустарно. Это можно делать только в заводских условиях», — отмечает эксперт.

К тому же, по мнению Анар Мукашевой, стоит обратить внимание и на содержания угарного газа СО в автомобильных выхлопах. Так, современные автомобили соответствуют экологическому классу «евро-4» и «евро-5», которые характеризуются минимальным количеством вредных отходов.

«Касательно уравнения стоимости. Наши граждане же выбирают тип двигателя по стоимости. Что дешевле, то они и предпочитают. Если будет цена одинаковая на бензин и на газ, то, конечно же, граждане не будут кустарно переделывать свои автомобили с бензина на газ, это хорошо», — считает Макашева.

Тем временем сам вице-министр Алибек Жамауов объяснил планируемые меры целью снизить потребление газа автомобилистами, поскольку, по его словам, основное назначение ресурса – нефтегазохимия. В своем заявлении вице-министр подчеркнул, что повышение цен не коснется того газа, который казахстанцы используют для отопления своих домов. Речь идет исключительно о газе, который используют автолюбители. Повышение цен планируется проводить постепенно. Если в этом году цену повысили на 5-8 тенге, то в следующем планируют увеличить на 10 тенге. Цена будет варьироваться в зависимости от регионов, подчеркнул чиновник.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ожидаем социальный взрыв, который приведёт к революции и соответственно смена руководства страны.
20.09.2024, 03:15
Jack
Jack
Ждем взлета цен НА ВСЁ
19.09.2024, 18:03
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