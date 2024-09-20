Взрывы пейджеров: стоит ли казахстанцам опасаться своих гаджетов, рассказал эксперт

Казахстанский военный эксперт рассказал, как могла быть организована атака со взрывом пейджеров в Ливане, стоит ли казахстанцам опасаться самовзрывающихся гаджетов и могут ли ужесточить контроль при международных перелетах в связи с этими событиями, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Ветеран инженерных войск, полковник в отставке Нурболат Мутиев вспомнил сцену из сериала начала 2000-х "Убойная сила", где по сюжету один из полицейских начинает расследование против депутата и узнает, что он решил устранить его друга как свидетеля.

"Там главный герой берет у друга пейджер и кладет его на землю. Затем на пейджер посылают сообщение и он взрывается. Получается, уже в сериалах начала 2000-х предсказали такой способ убийства. Чаще всего в подобных случаях взрывчатку закладывают в мобильные телефоны, и она детонирует по звонку. Тут то же самое может быть, только сигнал поступает на пейджер. При этом взрыв вызывает определенный тип сигнала или специальное сообщение. Думаю, что взрывчатку в ливанские пейджеры заложили заранее. Пейджеры, которые сдетонировали, выпускались под маркой тайванской компании Gold Apollo, но эта компания не признала свою причастность. Они говорят, что их выпустили в Венгрии. То есть некая венгерская компания купила у них право использовать бренд. Скорее всего, взрывчатое вещество было заложено там, где располагается батарея. При этом, если батарею сократить наполовину, чтобы освободить место для взрывчатки, то пейджер будет разряжаться быстрее, и это могли бы заметить. Такое можно организовать, только если ты сам будешь выпускать эти устройства, сделав для них более эффективные аккумуляторы меньшего объема и установив туда взрывчатку. То есть взрывы готовились еще на этапе производства и в данном случае может быть "Моссад" (израильская разведка - прим.ред.) с самого начала контролировал это венгерское производство", - рассказал Нурболат Мутиев.

Эксперт отметил, что ранее "Моссад" уже организовывал взрывы сотовых телефонов, принадлежащих членам группировки "Хамас" в 2004 году. После этого подобные организации решили отказаться от мобильных телефонов в пользу пейджеров. Однако на каком-то этапе израильтянам, по-видимому, удалось перехватить поставки пейджеров и перевести их на свои компании.

"Вторая волна взрывов произошла с использованием раций. Думаю, здесь также взрывные устройства были заложены на этапе производства и "Моссад" удалось каким-то образом повлиять на выбор поставщика средств связи для членов "Хезболлы". Думаю, план был продуман за много лет вперед. Можно вспомнить еще один подобный пример из недавней истории. Еще до первой войны в Персидском заливе в 1990 году американцы дарили иракцам компьютеры, поставляли их в качестве поддержки. Когда началась война, был послан сигнал и вся компьютерная техника иракских военных в один момент отключилась, что помогло американскому наступлению", - добавил офицер инженерных войск в отставке.

Эксперт отметил, что после атаки в Ливане обычным людям, использующим средства связи, вряд ли следует чего-то опасаться. Большинство современных смартфонов запаиваются производителями, и в них проблематично заложить взрывное устройство, если только это не будет сделано на самом заводе.

Нурболат Мутиев отметил, что произошедшее в Ливане должно стать стимулом для строгого контроля поставок средств связи по линии обороны.

"У нас в армии, насколько я знаю, пейджеры не используются, но, когда я служил, закупались иностранные рации. Конечно, лучше все делать самим, чтобы был контроль на производстве, и не закупать иностранную технику для военных", - добавил эксперт.

Мутиев отметил, что произошедшее вряд ли станет поводом для ужесточения правил в аэропортах и вокзалах, так как эффективных мер для отслеживания небольшого количества (около нескольких граммов) взрывчатого вещества в технике нет. Единственный эффективный метод мог бы быть проверкой с помощью собак, натасканных на поиск взрывчатки.

"Через экран просветки это будет очень долго, тут надо специальный экран изобретать. Единственное - это давать собакам нюхать гаджеты у людей, прилетающих из определенных стран", - добавил эксперт.

Напомним, что во вторник в Ливане из-за кибератаки массово взорвались пейджеры. Ранения получили почти три тысячи человек. В СМИ со ссылкой на источники в Израиле и США сообщалось, что взрывы стали результатом операции Израиля против "Хезболлы": спецслужбы скрыли взрывчатые вещества в новой партии тайваньских пейджеров, импортированных в Ливан.