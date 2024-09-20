В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении топ-менеджеров сайта Kyzdar.net

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Напомним, что весной прошлого года полиция отрапортовала о задержании 11 топ-менеджеров данного сайта, которые за деньги способствовали размещению и функционированию анкет лиц, оказывающих интимные услуги.

"По данному факту проводилось досудебное расследование по статье 309 Уголовного кодекса - "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Однако в связи с тем, что следственные органы столкнулись с имеющимися на тот момент пробелами в законодательстве в части отсутствия в данной статье таких понятий, как: "сводничество, совершенное посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета", "путем пропаганды и рекламы проституции", данное уголовное дело было прекращено", - говорится в ответе МВД на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Как отметили в МВД, такая проблема существует не только в Казахстане, но и в других странах: сейчас многие преступления совершаются через интернет, и онлайн-сводничество является одним из новых видов преступлений. Тем не менее попытку пресечения противоправных действий данного сайта на территории Казахстана полицейские назвали "прецедентным фактом".

"С учетом имеющейся практики и проблемных вопросов в настоящее время соответствующие поправки уже внесены в Уголовный кодекс и вступили в силу с 5 сентября текущего года. Изменения в законодательстве позволят привлекать содержателей притонов для занятия проституцией и иных услуг сексуального характера, а также занимающихся сводничеством лиц, в том числе онлайн, то есть организаторов чатов и сутенеров, рекламирующих свои притоны и услуги проституции через интернет, за что предусмотрено более строгое наказание", - уточнили в полиции.

Также в МВД заверили, что продолжат работу по блокировке сайтов, содержащих противоправный контент. Ранее ведомство сообщало о создании рабочей группы для блокировки Kyzdar.net. Однако, несмотря на все усилия, ресурс продолжает функционировать. Почему?

По информации МВД, причина заключается в том, что данный сайт размещен на хостингах, принадлежащих американским интернет-провайдерам, и после каждой блокировки он оперативно меняет и обновляет доменное имя (то есть ссылку, ведущую на ресурс), что позволяет ему оставаться доступным.

"К примеру, сегодня заблокирована ссылка "Kyzdar.net", а уже завтра функционируют ссылки "Kyzdar2.net", "Kyzdar4.net" и так далее", - объяснили в министерстве.

Мы попросили прокомментировать данную ситуацию эксперта в области кибербезопасности, IT и маркетинга Евгения Питолина. По его словам, блокировка домена, особенно когда хостинг физически находится на другой территории, ощутимых результатов не принесет.

"Действительно, сколько бы доменов ни закрывали, фактически можно очень быстро зарегистрировать новый и привязать туда копию существующего сайта. Поэтому блокировка домена, мягко говоря, не очень эффективна, и это прекрасно понимают и цифровой регулятор, и МВД в том числе", - отменил эксперт.

Проблема также заключается в том, что тип контента на указанном сайте в разных странах оценивается по-разному. В частности, и в Европе, и непосредственно в США, где находится хостинг сайта Kyzdar.net, продажная любовь - вполне законная сфера услуг, в связи с чем местные власти смотрят на этот вопрос несколько иначе.

"Поэтому попытка действовать исключительно в правовом поле, на мой взгляд, не приведет ни к каким результатам. Здесь необходимо искать какой-то баланс технического решения и легитимного в том числе, которое будет позволять эти сайты блокировать по-другому – на уровне магистральных, даже локальных интернет-провайдеров", - добавил Питолин.

Согласно ранее распространенной МВД информации, установленный оборот денежных средств топ-менеджеров сайта составил свыше 8 миллиардов тенге, или в среднем более 2 миллиардов в год. Мы поинтересовались о суммах, которые ежемесячно проходят через данный сайт. Однако ответа не получили.

"Обороты денежных средств на данном сайте проводятся в криптовалюте через автоматизированную платежную онлайн-систему и до настоящего времени не установлены. Работа в данном направлении ведется", - сообщили в ведомстве.

Также МВД не владеет информацией о том, сколько человек посещает данный ресурс. Вместе с тем правоохранители предупреждают: в соответствии с новыми поправками клиентам жриц любви может грозить уголовная ответственность: