Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на работу сервиса в Казахстане

Около здания офиса Wildberries 18 сентября произошла перестрелка. Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовалась, повлияет ли случившееся на работу маркетплейса в Казахстане.

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Глава компании РВБ Татьяна Бакальчук заявила, что "рассчитывает, что виновные в этом акте агрессии понесут наказание по всей строгости закона".

"18 сентября в Москве было совершено вооруженное нападение на центральный офис РВБ и попытка рейдерского захвата. Мы благодарим всех сотрудников правоохранительных органов, охрану бизнес-центра и службу безопасности компании за профессионализм. Только благодаря их действиям удалось избежать более серьезных последствий. Рассчитываем, что виновные в этом акте агрессии понесут наказание по всей строгости закона. Ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших пунктах выдачи заказов", - заявила корреспонденту Tengrinews.kz Татьяна Бакальчук.

Напомним, в результате перестрелки погибли два человека, есть несколько раненых. Полиция возбудила уголовные дела.

После стрельбы Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу, с которым она разводится и которого считает виновным в произошедшем.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда", - сказала предпринимательница.

А Владислав Бакальчук сказал, что он с коллегами приехал на переговоры и что на них напали. Он назвал произошедшее "масштабной провокацией".