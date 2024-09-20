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20.09.2024, 10:45

“Я буду вам постоянно пальцем грозить?“ Министр обороны отчитал генералов

Новости Казахстана 0 523

Министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал генералов и военных чинов за упущения в работе с личным составом, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

В распоряжении редакции оказалось видео совещания, на котором министр обороны раскритиковал подчиненных.

"Присвоение высшего звания позволяет вам расслабляться? Что, добился своего что ли?", - сказал министр обороны подчиненным.

Жаксылыков подчеркнул, что общество требует от армии сохранение жизней молодых ребят.

Судя по кадрам, заместителю главнокомандующего Силами воздушной обороны по воспитательной работе полковнику Талгату Сыздыкову объявлено неполное служебное соответствие.

Кроме того, Жаксылыков заявил, что будет ходатайствовать об освобождении генерал-майора Нуртаса Кабакова от должности командующего войсками противовоздушной обороны.

Глава МО заявил, что командиры обязаны заботиться о своих подчиненных, создавать условия для их деятельности и профессионального роста.

"Извините, а что, я буду постоянно пальцем грозить, указывать на недопустимость бесконтрольности с вашей стороны?", - сказал Жаксылыков на совещании.

Отметим, что в сентябре произошло несколько инцидентов в казахстанской армии.

7 сентября солдат-срочник получил смертельное ранение на полигоне в Мангистау. Выстрел в рядового произвел командир взвода. Его подозревают в умышленном убийстве.

Отец погибшего срочника записал видеообращение к министру обороны. В Минобороны позже заявили, что виновные лица будут привлечены к строгой ответственности.

16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арысского гарнизона (юг Казахстана) получил ранение в голову из травматического оружия.

Депутат Нартай Сарсенгалиев на недавнем заседании Мажилиса привел статистику: за последние три года в Казахстане погибло 270 военнослужащих, за последние четыре года в армии зафиксировано 86 самоубийств и 20 попыток суицида.

В 2023 году Министерство обороны отчиталось, что в военных частях установлено более 50 тысяч видеокамер. "А куда делись записи с этих камер?", - задался вопросом Сарсенгалиев.

Выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев заявил, что первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые казахстанцы идут отдавать долг Родине. "Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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