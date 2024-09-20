Еще одна смерть: офицера нашли мертвым в Аягозе

В области Абай найдено тело военнослужащего, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу Аягозского гарнизона.
"19 сентября текущего года в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозкого гарнизона. По предварительной информации, офицер совершил суицид через повешение", - сообщили в гарнизоне.
Причины и обстоятельства выясняются. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело.
Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.
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