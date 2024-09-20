Тимур Абилкасымов назначен заместителем главы АРРФР

Тимур Абилкасымов назначен заместителем главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Распоряжением Главы государства Абилкасымов Тимур Бокейханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", - говорится в сообщении.
Тимур Абилкасымов родился 21 сентября 1989 года в Алматы. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов.
До назначения Тимур Абилкасымов занимал должность партнера в консалтинговой компании, а также работал в компаниях квазигосударственного сектора и БВУ.
С мая 2021 года занимал должность советника председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
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