Граждане каких стран чаще всего переезжают в Казахстан, рассказали в Минтруда

Вице-министр труда на брифинге в СЦК рассказал, что в стране наблюдается положительная динамика во внешней миграции - чаще всего в Казахстан переезжают граждане СНГ и Китая, передает NUR.KZ.

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"В 2024 году во внешней миграции наблюдается положительная динамика. Эта динамика сохраняется последние два года. С начала года в Казахстан переехали 14 тыс. человек и уехали 7 тыс. человек.

Чаще всего в Казахстан переезжают граждане из стран СНГ и Китая. Большая часть из них - с высшим образованием. Они являются техническими специалистами, педагогами, экономистами", - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Растет, по словам спикера, и внутренняя миграция в - на 1,7 раза к прошлому году. Так, с начала года внутри страны переехали 688 тыс. человек. Большая часть - внутри области - 381 тыс. человек.