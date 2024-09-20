Холодный антициклон надвигается на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 сентября, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Как рассказали метеорологи, в предстоящие выходные дни большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, центр которого находится над Новой Землей, в связи с чем пройдут дожди, на западе и юге с грозами.

С 22 сентября на запад страны начнет распространяться отрог антициклона из районов Скандинавии, который обусловит прекращение осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

"Ожидается понижение температуры воздуха днем на западе республики от +20...+25 до +15...+20, на севере от +17...+22 до +8...+18 градусов, а на остальной территории резких изменений не ожидается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики рассказали, чего ожидать казахстанцам от погоды в сентябре. По их прогнозам, в первый месяц осени погода в большинстве областей республики ожидается прохладная и дождливая, лишь на западе страны в начале сентября почти не будет осадков.