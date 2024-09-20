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20.09.2024, 13:17

Переговоры в Акорде прошли по другому сценарию? Мнение эксперта о закулисье визита Шольца

Новости Казахстана 0 696

16-17 сентября с официальным визитом в Казахстане находился федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Некоторые немецкие СМИ заявили, что якобы запланированная пресс-конференция Токаева и канцлера была отменена. Редакция Tengrinews.kz узнала мнение эксперта о том, что могло происходить за кулисами официального визита.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

По мнению политического обозревателя Газиза Абишева, "все-таки переговоры по геополитическому треку могли пойти не по самому идеальному сценарию".

"Это вполне объяснимо, потому что у Казахстана и у Германии - у каждой страны есть свои национальные интересы, свои расчеты и свое видение перспектив. Именно поэтому, когда Шольц на двухсторонних переговорах попросил Президента Токаева высказаться, то Глава государства высказался вполне решительно, и его позиция до известной степени противоречила той идеологии, которая сейчас принята в Германии по украинскому направлению. Когда Президент заявил, что однозначно решить военным путем в пользу Украины конфликт не получится и необходимо переходить к дипломатии, я не думаю, что это заявление на 100 процентов понравилось канцлеру Шольцу. Но это та правда, которую видит Казахстан, не вовлеченный в этот конфликт. Я думаю, что, если велись переговоры по этому направлению, возможно, произошло какое-то столкновение аргументов", - поделился мнением Абишев.

Во-вторых, как отметил политический обозреватель, отказ отвечать на вопросы во время пресс-конференции или уход от ответа могли быть истолкованы негативно или каким-то образом использованы журналистами в целях, которые идут вразрез с позиционированием Казахстана как стороны, призывающей к дипломатическим переговорам. Поэтому Президент Токаев не стал участвовать в пресс-конференции, подытожил эксперт.

"Это как, знаете, во время голосований по неудобным резолюциям в Генассамблее ООН - какие-то страны голосуют за, какие-то против, другие - воздерживаются. А какие-то просто не приходят на голосование под благовидным предлогом, чтобы вообще не занимать никакую позицию. Вполне возможно, что это такой случай", - резюмировал Газиз Абишев.

Отметим, что, несмотря на сообщения в зарубежных СМИ, в Сети появились снимки, где Президент Казахстана знакомит гостя с историей нашей страны. При этом Олаф Шольц на этих фото выглядит довольным.


Фото пресс-службы Акорды

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