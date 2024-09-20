Матч-реванш по кокпару? Сборная Казахстана ответила на приглашение Кыргызстана

Федерация кокпара Республики Казахстан выразила свою позицию по итогам 5-х Всемирных игр кочевников, а также ответила на приглашение Кыргызстана об участии на Кубке Единства, передает «Голос народа» .

Фото: Голос народа

В Федерации кокпара рассказали, что национальная сборная Казахстана по кокпару тщательно готовилась к участию в 5-х Всемирных играх кочевников. В ходе подготовки было проведено шесть учебно-тренировочных сборов, пять из которых были посвящены тренировкам на лошадях и подбору животных, подходящих для спортсменов. Федерация также приобрела десять специально подготовленных лошадей.

«Стоит отметить, что все девять команд, участвовавших в соревнованиях по кокпару, подошли к ним с высокой степенью подготовки. В отборочных матчах сборная Казахстана по кокпару победила Узбекистан со счетом 16:0, США — 12:4, и Россию — 18:2. В финальной игре с Кыргызстаном основное время закончилось со счетом 4:4, однако в дополнительное время капитан команды Курманбек Турганбек забил «алтын салым», обеспечив Казахстану победу со счетом 5:4. Таким образом, Казахстан снова подтвердил свой высокий статус в кокпаре. Федерация кокпара Казахстана наградит спортсменов и тренерский состав, добившихся значительной победы, ценными подарками», – сообщили в Федерации кокпара.

Однако к сожалению, по заявлению Федерации, внимание общественности было привлечено не к самой игре между казахской и кыргызской командами, а к возникшим недоразумениям.

«Во-первых, казахстанский спортсмен, нарушивший правила, был наказан и отправлен на две минуты в штрафной бокс. Во-вторых, со стороны кыргызской делегации никаких официальных протестов в адрес судей не поступало. Федерация кокпара Казахстана подчёркивает, что любые разногласия должны решаться в рамках спортивной этики. Мы также осуждаем негативные комментарии и оскорбления в адрес казахских спортсменов в социальных сетях. Казахстанская сторона высоко ценит дружбу и сотрудничество между нашими народами, но такие действия, как снятие медали во время церемонии награждения или демонстративный уход без прослушивания гимна победившей команды, неприемлемы. Конфликты, возникающие во время спортивных соревнований, не должны негативно влиять на отношения между странам», – говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанская сборная по кокпару заявила, что не будет участвовать в Кубке единства Кыргызстана.

«Что касается приглашения на турнир 1 ноября со стороны Федерации кок бору Кыргызстана, многие ошибочно считают его ответным матчем за финал 5-х Всемирных игр кочевников. Кыргызская сторона пригласила нас принять участие в открытом турнире, но следует отметить, что это соревнование не входит в наш календарный план, и на этот период у нас запланированы другие турниры. В будущем, если Кыргызстан пригласит нас на чемпионат мира или международные турниры по кокпару, мы готовы к диалогу», – проинформаровали в Федерации.

Напомним, что ранее в Сети распространились комментарии главного тренера сборной Казахстана по кокпару. На брифинге для представителей СМИ игроки выглядели подавленными. Когда вопросы журналистов касались спорных моментов, кокпаристы рассказали, что ранее было несколько несправедливых ситуаций со стороны кыргызской команды.