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20.09.2024, 14:32

Правила депортации иностранцев могут изменить в Казахстане

Новости Казахстана 0 411

В Казахстане планируют упростить правила выдворения иностранцев, нарушивших миграционное законодательство страны. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной полиции МВД Аслан Аталыков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В настоящее время, по его словам, в Казахстане обсуждается вопрос разработки нового пакета поправок, направленных на усиление миграционного контроля.

"Рассматриваются вопросы возврата института регистрации иностранцев, который будет распространяться не на туристов, которые до 30 дней пребывают, а на тех, которые намереваются пребывать в Казахстане свыше 30 дней. Безусловно, сам механизм и порядок регистрации иностранцев планируем проводить упрощенно с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию", - рассказал Аслан Аталыков на брифинге в СЦК.

В МВД уверены, что эти меры позволят создать эффективные инструменты для улучшения миграционного контроля.

"Помимо этого, мы планируем пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев. Сегодня он достаточно сложный. В планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что в мае был принят пакет поправок, вносящий изменения в 7 кодексов, 13 законов. Отдельный из них - закон о правовом положении иностранцев. Внесены нормы по запрету на въезд в Казахстан, а также отказ в выдаче разрешительных документов, прием в гражданство лиц, которые ранее совершали преступления сексуального характера в отношении детей, также запрещается въезд иностранцев, причастных к экстремистской, террористической деятельности.

По таким основаниям иностранцам будет также отказано во въезде, выдаче разрешения на постоянное проживание без объяснения причины. Разрешения, которые когда-либо были выданы, если в последующем эти преступления будут совершены иностранцами, будут аннулированы.

Напомним, летом в Астане арестовали иностранца, которого пообещали выдворить из Казахстана за непристойное поведение в отношении незнакомой женщины. Кроме того, правонарушитель трудился на строительном объекте без разрешения на работу.

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