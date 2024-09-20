Правила депортации иностранцев могут изменить в Казахстане

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В настоящее время, по его словам, в Казахстане обсуждается вопрос разработки нового пакета поправок, направленных на усиление миграционного контроля.

"Рассматриваются вопросы возврата института регистрации иностранцев, который будет распространяться не на туристов, которые до 30 дней пребывают, а на тех, которые намереваются пребывать в Казахстане свыше 30 дней. Безусловно, сам механизм и порядок регистрации иностранцев планируем проводить упрощенно с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию", - рассказал Аслан Аталыков на брифинге в СЦК.

В МВД уверены, что эти меры позволят создать эффективные инструменты для улучшения миграционного контроля.

"Помимо этого, мы планируем пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев. Сегодня он достаточно сложный. В планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что в мае был принят пакет поправок, вносящий изменения в 7 кодексов, 13 законов. Отдельный из них - закон о правовом положении иностранцев. Внесены нормы по запрету на въезд в Казахстан, а также отказ в выдаче разрешительных документов, прием в гражданство лиц, которые ранее совершали преступления сексуального характера в отношении детей, также запрещается въезд иностранцев, причастных к экстремистской, террористической деятельности.

По таким основаниям иностранцам будет также отказано во въезде, выдаче разрешения на постоянное проживание без объяснения причины. Разрешения, которые когда-либо были выданы, если в последующем эти преступления будут совершены иностранцами, будут аннулированы.

Напомним, летом в Астане арестовали иностранца, которого пообещали выдворить из Казахстана за непристойное поведение в отношении незнакомой женщины. Кроме того, правонарушитель трудился на строительном объекте без разрешения на работу.