Приговор - 11 лет. Полицейские задержали алматинца со страшным грузом в пакете

В области Жетысу осудили 55-летнего мужчину, убившего и расчленившего своего работодателя, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В середине февраля этого года полицейский патруль задержал в селе Бастобе Каратальского района водителя мопеда, перевозившего в полиэтиленовом пакете человеческую голову. Доставленный в полицию мужчина оказался 55-летним жителем Алматы, который вскоре сознался в убийстве своего работодателя.

Как выяснилось в ходе следствия, в ходе пьяного застолья мужчина насмерть забил своего работодателя молотком, а тело, расчленив кухонным ножом, пытался вывезти частями на городское кладбище. При обыске арендованного им дома полицейские обнаружили остальные части тела погибшего, упакованные в несколько пакетов. Потерпевшим оказался 50-летний местный житель.

"Подозреваемый в убийстве был задержан благодаря бдительности и дотошности патрульных. Мужчина, разъезжавший с грузом на мопеде зимой, вызвал подозрение у полицейских. Именно бдительность сотрудников Каратальской районной полиции в итоге способствовала раскрытию преступления, относящегося к категории особо тяжких. Расследование проводилось по статье 99 УК ("Убийство"), и в августе уголовное дело направили в суд", - сообщили в пресс-службе ДП области Жетысу.

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам обвиняемого приговорили к 11 годам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.

Отметим, весной 2023 года в Алматы произошло чудовищное преступление. Мужчина зверски расправился с 47-летней бездомной женщиной: отрубил голову, завернул в пакет и подкинул в магазин.

В октябре прошлого года суд присяжных вынес вердикт. Мужчина был признан виновным в том, что убил, а затем обезглавил женщину. Голова женщины была подброшена в магазин на рынке в Алматы-1 по улице Станкевича, а в парке по улице Шолохова было найдено тело погибшей женщины. Это жестокое преступление потрясло весь город.

Приговором суда, а также по решению присяжных заседателей 61-летний обвиняемый в жестоком убийстве получил 20 лет лишения свободы.